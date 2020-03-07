الأردن يدرس منع دخول القادمين من فلسطين والعراق

2020/03/07 | 17:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع في وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، بأن الحكومة ستبحث منع دخول القادمين من فلسطين والعراق وبلدان أوروبية....

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