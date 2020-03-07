افتتاح مدرسة نموذجية في ميسان

2020/03/07 | 17:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي،السبت، مشروع بناية مدرسة نموذجية في مركز مدينة العمارة وطالب وزارة التربية إكمال مشاريعها المدرسية المتلكئة وقال دواي عند افتتاح المدرسة بأن المدرسة النموذجية هي سعة (18) صف بثلاث طوابق مع التأثيث في حي المعلمين القديم -مركز المحافظة ووفق تصاميم حديثة .واضاف بأن المدرسة هي “متوسطة بطل خيبر” حيث […]

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