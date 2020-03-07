الصحة العراقية تعلن آخر حصيلة لضحايا فيروس كورونا

2020/03/07 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن آخر حصيلة لضحايا فيروس كورونا المستجد، والذي بدأ ينتشر بشكل لافت في المدن العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر، في تصريح مقتضب، إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق بلغ ستة واربعين إصابة، منها أربع وفيات، مشيرا الى وجود حالتي شفاء تام من الفيروس.

وأضاف، البدر أن وزارة الصحة والبيئة تؤكد ضرورة تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الإصابات، وتدعو كافة الجهات المعنية إلى متابعة الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين منعا لانتقال العدوى.

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