الكمارك: ضبط براد يحتوي لحوما بولندية منتهية الصلاحية بميناء أم قصر الشمالي

2020/03/07 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الهيئة العامة للكمارك، عن احباطها عملية تهريب كمية من اللحوم غير الصالحة للاستخدام البشري في جمرك ام قصر الشمالي.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي تمكنت وبالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ، من ضبط براد يحتوي على لحم بقري مستورد، بولندي المنشأ منتهي الصلاحية، خلال محاولة لتهريبه خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة.

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