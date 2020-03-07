2020/03/07 | 18:00 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف: الشرطة 0 x الميناء 1 ( د.69 عبد المجيد بوبكر )

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