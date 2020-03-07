2020/03/07 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفخامة وإختراع التوازن أبرز المواصفات المعمارية إفتتاح فندق فخم في دبي من تصميم زها حديد محسن حسين بعد وفاة المصممة العراقية الشهيرة زها حديد باربع سنوات افتتح هذا الاسبوع في دبي فندق (مي هوتيل) الذي صممته زها ليكون علامة فارقة في تصاميها الشهيرة في انحاء العالم.ومن الصدف ان افتتاح هذا الفندق من تصميم امراة […]

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