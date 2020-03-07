2020/03/07 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثامن من آذار عيد المرأة العالمي: جيل المساواة والإنجازات الإقتصادية والسياسية عادل عبد الزهرة شبيب في الثامن من آذار من كل عام ,تحتفل المرأة في عيدها العالمي ويتم الاحتفال بهذا اليوم للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .ويرجح بعض الباحثين ان اليوم العالمي للمرأة كان على اثر بعض الاضرابات […]

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