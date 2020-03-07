في الطريق إلى عيد(هُنَّ) – عكاب سالم الطاهر


في الطريق إلى عيد(هُنَّ) – عكاب سالم الطاهر
2020/03/07 | 18:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في الطريق إلى عيد(هُنَّ) – عكاب سالم الطاهر الصحفية الليبية زينب شاهين..

اكثر من صديق عمل واقام في ليبيا يتحدث لي باعجاب عن المرأة الليبية.

وشاءت المصادفة ان التقي امرأة ليبية صحفية .

انها (زينب شاهين) .

كان ذلك في (18/12/2011) على هامش اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب التي بدأت في العاصمة العراقية بغداد، وفي فندق […]

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