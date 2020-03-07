2020/03/07 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الطريق إلى عيد(هُنَّ) – عكاب سالم الطاهر الصحفية الليبية زينب شاهين..اكثر من صديق عمل واقام في ليبيا يتحدث لي باعجاب عن المرأة الليبية.وشاءت المصادفة ان التقي امرأة ليبية صحفية .انها (زينب شاهين) .كان ذلك في (18/12/2011) على هامش اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب التي بدأت في العاصمة العراقية بغداد، وفي فندق […]

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