اعتقال رونالدينيو في البارغواي

2020/03/07 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعتقلت السلطات في بارغواي، نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا، الجمعة، بطلب من المدعي العام لدخولهما البلد بوثائق مزورة.واطلق سراح رونالدينيو وشقيقه بعد تحقيقات اولية بشأن هذه القضية اجريت معهما صباح الجمعة واستمرت على مدى 7 ساعات، وخرج النجم البرازيلي بعدها من دون الادلاء باي تصريح امام عدد كبير من […]

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