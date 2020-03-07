ائتلاف النصر يحذر من عجز مالي كبير يعرض العراق لانهيار أمنى ومجتمعي

2020/03/07 | 18:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ائتلاف النصر من عجز مالي كبير يشل التزامات الدولة ويعرض العراق لانهيار أمنى مجتمعي خطير.وقال الائتلاف في بيان، إن فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعد على دخول البلاد منطقة الخطر ماليا … Readmore

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