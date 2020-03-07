الشرطة يواصل نتائجه السلبية في الدوري الممتاز بالتعادل مع الميناء

2020/03/07 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

واصل فريق الشرطة بكرة القدم، السبت، (7 آذار 2020)، نتائجه السلبية بالتعادل مع الميناء 1-1، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي بختام الجولة الرابعة بدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول لم يرتق الاداء حتى لمستوى الوسط وغابت متعة التهديد على المرميين، بإستثناء فرصة علاء عبد الزهرة تصدى لها الحارس المينائي ياسين كريم، لينتهي الشوط الاول سلبيا في النتيجة.

بداية الشوط الثاني شهدت تحولا في اداء الفريقين، وحضرت متعة التهديد على المرميين، وكانت البداية من الميناء وهدف التقدم عند الدقيقة 70 ومن ركلة ثابتة ارسلها حمزة عدنان باتجاه المرمى تابعها المحترف عبد المجيد بو بكر بتسديدة مباشرة هز بها شباك محمد حميد، الشرطة لم يستسلم وجاء الحل من سعد عبد الامير في الدقيقة 74 وقذيفة من خارج منطقة الجزاء وهدف التعادل للشرطة،وحاول الفريقان البحث عن التفوق الا انهما فشلا بذلك لينتهي اللقاء 1-1.

وبختام الجولة الرابعة يقف الشرطة بالمركز العاشر في قائمة الممتاز بـ 5 نقاط، بينما اصبح رصيد الميناء 7 نقاط بالمركز الخامس.

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عاد المتصدر ليفربول الانكليزي اليوم السبت، (7آذار 2020) الى سكة الانتصارات بالفوز على بورنموث 2-1 ، في لقاء جرى على ملعب آنفيلد معقل ليفربول ضمن منافسات الجولة 29 في الدوري الانكليزي بكرة القدم.

وكان ليفربول المتصدر قد خسر ال

بغداد اليوم/ متابعة

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معضلة تتمثل بغياب بعض اللاعبين عن التدريبات قبل يوم واحد من مباراة ريال بيتيس التي سيخوضها الفريق خارج الديار، وذلك لحساب الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت تدريبات ريال

بغداد اليوم - متابعة

عثرت الشرطة الروسية على جثتي بطل اوكرانيا بالشطرنج لعام 2013 بوجدانوفيتش البالغ من العمر 27 عامًا، وصديقته لاعبة الشطرنج الصاعدة فيرنيجورا البالغة من العمر 18 عامًا، في إحدى الشقق السكنية بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت الشرط

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