2020/03/07 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكـي : المرأة تجاوزت التعقيدات التي تحول بينها وبين الدور الكبير الذي ينتظرها في مهمة البناء والتطويـر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 18:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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