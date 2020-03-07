2020/03/07 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) ترافق أول أمرأه تتسنم منصب مدير بلدية بعقوبة في جولتها الميدانية: علينا مضاعفة الجهود من أجل حماية وتعزيز حقوق المرأة وكرامتها ديالى – سلام الشمري يحتل قطاع الخدمات اهمية كبيرة في حياة المواطنين ، ويمكن القول ان قطاع الخدمات هو الأساس في أنشطة مراكز المدن المتحضرة في جميع دول العالم ، واذا كانت للمدن […]

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