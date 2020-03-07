2020/03/07 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديمقراطيتنا الوليدة – علي الشكري ليس اكثر من الشعب العراقي شعب قادر على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات والانتصار بعد الانكسارات ، شعب صنع الحضارات وعاش الظلمات والاحتلالات وخرج منتصراً هازماً الفاتحين ، شعب احتوت ارضه رفات الأنبياء والأئمة والطاهرين ، في أرضه نشأت المذاهب وكبريات مدارس اللغة والنحو والصرف ، ومن ارضه نبغ كبار الشعراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديمقراطيتنا الوليدة – علي الشكري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديمقراطيتنا الوليدة – علي الشكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).