2020/03/07 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البوليميا السياسية – محمد حمزة الجبوري البوليميا شهوة متواصلة وغير سوية لتناول الطعام بكثرة يتبعها محاولة للتخلص منه بالتقيؤ وما شابه يصاحبها شعور بالذنب والإكتئاب،هذا ما يتعلق بتوضيح مصطلح ( البوليميا) ،ما نود إيضاحه هو ظهور حالة غريبة في المجتمع العراقي تتمثل ببروز “قوى سياسية طهرية شرهه” بعد إجتياح العراق لم تنفك عن إلتهام المال […]

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