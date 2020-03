شاهد بالفيديو: صافيناز تصدم الجمهور بإطلالة مثيرة من البحر الميت

2020/03/07 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شاركت الراقصة الأرمنية المقيمة في مصر صافيناز متابعيها بمقطع فيديو جديد أثناء استجمامها في البحر الميت.وظهرت صافيناز، في الفيديو، بمايوه بينما كانت تسبح في البحر الميت قبل ان تمسك قطعة من الملح وتلحسها قائلة: “الملح ده مفيد جد على فكرة حلو اوي”.View this post on Instagram A post shared by […]

