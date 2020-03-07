أفكار تجارية بسيطة لكسب المال بسرعة

2020/03/07 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تريد كسب المال في وقت قصير من خلال بعث مشروعك الخاص؟ في هذه المقالة، سلطت “تيك بيت” الإسبانية الضوء على أفضل الأفكار التي لا تتطلب استثمارا أوليا كبيرا ويمكنك البدء في تنفيذها بسهولة لتحقيق مكاسب مالية.

وأشارت المجلة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بكسب المال فإن هناك بعض الطرق التي يكون فيها توليد الدخل فوريا وأسهل بكثير، في حين قد تستغرق طرق أخرى وقتا أطول لتطويرها.

لذلك، سنخبرك بكيفية كسب المال من خلال تقديم خدماتك وأداء سلسلة من الوظائف التي ستكون التكنولوجيا فيها حليفك الرئيسي، وستتيح لك العمل من منزلك باستخدام جهازك الإلكتروني المفضل.

البيع الإلكترونييمكنك الاستفادة من الامتيازات التي يقدمها موقع أمازون أو إيباي لتسويق المنتجات، أو اختيار موقع إتسي للتجارة الإلكترونية في حال كنت ترغب في بيع منتجات يدوية الصنع.

كما أن هناك العديد من المنصات التي تتيح لك بيع المنتجات المستعملة التي لم تعد ترغب فيها.

عند بيع المنتجات عبر الإنترنت، عليك التحقق من أنها في حالة جيدة، خاصة إذا كانت مستعملة، كي تحصل على آراء وتقييمات جيدة على البوابات الخاصة بك، فضلا عن ضمان ظروف شحن مرضية للمنتجات والحفاظ على اتصال مستمر مع عملائك، وتبديد شكوكهم.

الكتابة أو الترجمةإذا كانت لديك مهارات وخبرة في مجال كتابة المقالات عبر الإنترنت، أو الكتابة المحسنة أو الترجمة إلى عدة لغات، فيمكنك دمج هذه المهارات مع معرفتك المحددة لموضوع معين ثم الإعلان عن خدماتك كعامل حر.

هذا النوع من المهن يرتبط بالأساس بالعمل عن بعد، وهي إحدى الطرق الأكثر طلبا من قبل الشركات بشكل متزايد والتي تتيح لك العمل بحرية وتطبيق الإدارة الذاتية.

وأكدت المجلة أنه بمجرد أن يصبح لديك عملاء ومحفظة تعرض للعالم مهاراتك وأسلوبك وطريقة عملك، يمكنك تحديد أسعارك والبدء في كسب المال، وإذا كنت تلتزم بالمواعيد النهائية وتقدم خدمات جيدة وقيمة، فسيكون لديك محفظة عملاء طويلة الأجل وستكون قادرا على الحصول على دخل منتظم كل شهر بفضل مهنتك المستقلة الجديدة.

دروس عبر الإنترنتإذا كنت متخصصا في أي موضوع محدد وتعتبر نفسك جهة اتصال فعالة، فقد تكون معرفتك ومهاراتك وسيلة قوية لكسب الدخل بفضل الابتكار واللامركزية التعليمية التي توفرها الأدوات التكنولوجية.

في هذا السياق، ستتيح لك الأنظمة الأساسية الرقمية -التي تمكنك من إنشاء المساق الهائل المفتوح عبر الإنترنت الخاص بك أو تقديم الدروس عبر الإنترنت- أن تصبح مدرسا جيدا.

للقيام بذلك، يجب عليك تحميل وحدات مواضيع المواد المختلفة لدورتك عبر الإنترنت، وجدولة التواريخ والحفاظ على اتصال مع طلابك، وإعداد المواد التعليمية الخاصة بك التي تحتوي عادة على عنصر تفاعلي ووسائط متعددة بتنسيقات مختلفة، من النصوص إلى الشبكات الاجتماعية والمنتديات وحتى تطبيقات المراسلة الفورية.

التسويق عبر مدونتكإذا كان لديك مدونة أو موقع ويب وترغب في اختيار تسويق الشركات التابعة لكسب الدخل، فإن وضع الإعلان عبر الإنترنت يتيح لك كسب عمولة من خلال الترويج للمنتجات التي تم إنشاؤها من قبل شركات أخرى أو مدونين آخرين، وكل مرة يرسل فيها المشتري إلى البائع ستتلقى مكافأة في شكل دخل نقدي متفق عليه مسبقا مع الطرف الآخر، والذي قد يكون نسبة مئوية ثابتة على المنتج.

بنوك الصورإذا كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي في وقت فراغك وعادة ما يشيد الآخرون بجودة صورك، يمكنك كسب أموال إضافية عن طريق بيع صورك إلى بنوك الصور مثل موقع فوتوليا وأدوبي ستوك وصور غيتي ودريمز تايم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنصات تعمل بمثابة وسيط، لذلك يجب عليك إنشاء حساب وتحميل صورك التي تخضع أحيانا إلى فحص مسبق للتحقق من جودتها.

وبعد ذلك، انتظر أن يختار المستخدمون شراءها، كما تتقاضى المنصة نسبة مئوية مقابل خدماتها والتي تختلف حسب الخدمة التي تختارها.

إعلانات على سيارتكإن وضع ملصقات إشهارية على سيارتك يعتبر فكرة أخرى جيدة لكسب المال بشكل مريح وسريع.



وللقيام بذلك، يجب عليك الاتصال بشركة متخصصة في الإعلان عن طريق ملء نموذج عبر الإنترنت متوفر على موقعها وتغطية بيانات سيارتك ومعلوماتك الشخصية.

هذا إلى جانب الإجابة عن أسئلة مختلفة مثل الطريق المعتاد الذي تسلكه يوميا أو حالة السيارة التي تمتلكها، وإذا كان عمر سيارتك أقل من خمس سنوات، فإنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أنه كلما كانت أكثر حداثة فسيكون لديك فرص أكثر للقيام بهذا العمل.

وأفادت المجلة بأنه يمكن للشركة الاتصال بك عندما تكون هناك حملة إعلانية جديدة حتى تقوم بها باستخدام سيارتك، ومن المؤكد أن الشركة ستتصل بك إذا كنت تستوفي قائمة من الشروط مثل الموقع أو نوع ولون السيارة.

كما تحدد الشركة المدة التي سوف تضع فيها الإعلان على سيارتك، والتي قد تكون أياما أو أسابيع أو أشهرا أو حتى سنة.

علاوة على ذلك، يتم تعيين الأرقام القياسية المتعلقة بالدخل الذي يمكن الحصول عليه بفضل الإعلان باستخدام السيارات الخاصة، والذي يتروح ما بين 120 وثلاثمئة يورو شهريا، في حالة وضع الإعلان في سيارة عادية أو أخرى، كما يمكن أن تصل الأرباح إلى ألف يورو شهريا إذا كانت مدة الحملة الإشهارية طويلة.

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