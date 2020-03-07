سائرون: بعض القوى السياسية تسعى الى عرقلة إجراء انتخابات مبكرة

2020/03/07 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب عن تحالف سائرون أسعد العبادي، ان بعض القوى السياسية تسعى الى عرقلة المضي نحو إجراء انتخابات مبكرة للحفاظ على مصالحها الحالية.

وقال العبادي، إذا كانت هناك رؤية حقيقية في إجراء انتخابات مبكرة، فعلى القوى السياسية الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد، ليحدد مع المفوضية العليا موعدا للانتخابات وتهيئة كل الأجواء الملائمة لإجرائها وفق توقيتات زمنية يجري تحديدها بدقة أمام الرأي العام، مع حسم الجدل حول الدوائر الانتخابية في المحافظات، بما يلبي طموح الاهالي في اختيار الشخصيات التي يرونها مناسبة لتمثليهم في مجلس النواب.

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