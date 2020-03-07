تظاهرات ضخمة مرتقبة لـ”محطات انتاج الكهرباء” في بغداد.. وتهديد بالتصعيد

2020/03/07 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن عدد من العقود والاجور اليومية في محطات انتاج الكهرباء، عن تظاهرة حاشدة أمام وزارة المالية يوم الاثنين القادم احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.وجاء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “بعد أن تواصلنا مع أعلى سلطة بالبلد وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعدما تواصلنا مع السيد وزير الكهرباء […]

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