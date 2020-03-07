الفرفار العياشي - العنف الرياضي ومجموعات الالتراس : طبيعته و اسبابه مقاربة سوسيولوجية.

2020/03/07 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي ملخص الدراسة :كرة القدم ليست مجرد لعبة رياضية، انها كبر من ذلك بكثير ربما اصبحت مجال حرب غير اخلاقية تستعمل فيها كل الوسائل من اجل الربح .لعبة تحولت من مجال للفرجة و المتعة الى فضاء مزدحم بالسياسة و الايديولوجيا و المال و الخرافة و العنف .قيمتها و شعبيتها تكمن في قيمتها الفرجويةلانها تمثل مجالا حيويا للترفيه الإنساني، و للتنفيس من ضغوط الحياة المعاصرة وإيقاعها السريع.إضافة الى كونها ......

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