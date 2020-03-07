ايناس الوندي - في اليوم العالمي لمرأة دعوات لمسيرات نسويه عراقيه هل سيحقق نجاحا لنيل المطالب!! بعدم وجود تراصف لهن

2020/03/07 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ايناس_الوندي انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، لكنه ما لبث أن ثم أصبح حدثا سنويا اعترفت به الأمم المتحدة.ففي عام 1908، خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة.واقترحت امرأة تدعى كلارا زيتكن جعل هذا اليوم ليس مجرد يوم و......

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