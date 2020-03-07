"علبة ومسامير".. هل يقضي صيف العراق على فيروس "كورونا"؟

2020/03/07 | 18:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحدد مختص، درجات الحرارة التي يمكن أن تقضي على فيروس "كورونا"، بعد معلومات تحدثت عن اختفاء المرض خلال فصل الصيف، خاصة في المناطق الحارة من العالم ومنها العراق.

أكد باحث مختص أن درجات الحرارة خلال الصيف لن تقضي على فيروس "كورونا"

وقال الباحث في الصناعات الدوائية في جامعة شانسي الصينية للعلوم، العراقي الدكتور زياد طارق، إن "الفيروس هو علبة تضم المادة الوراثية، وهناك مسامير على سطح العلبة تساعد الفيروس على الانتشار وإصابة خلايا أخرى".

وأكد الباحث العراقي في حديث لـ"الترا عراق"، أن "درجات الحرارة تؤثر على المحتويات الثلاثة للفيروس"، موضحًا أن "درجة الحرارة التي تتراوح من 30-50 درجة يمكن أن تسبب تلفًا في المسامير الموجودة على سطح الفايروس، مما يؤدي إلى تأخير عملية انتشار الفايروس، لكن ذلك لا يقضي عليه تمامًا".

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وأضاف، أن "درجة الحرارة التي تبدأ من 52 فما فوق لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة كفيلة بتحطيم العلبة الخارجية أو جسم الفيروس، وبالتالي تدمير المادة الوراثية بداخله، فيُقضى على الفيروس".

وأكد، أن "الصيف لن يقضي على المرض كما هو شائع، حيث سيبطئ ارتفاع درجات الحرارة من انتشار المرض، لكنه لن يقضي على المادة الوراثية بداخل الفيروس، ويبقى نشطًا ويتكاثر إذا ما كان فعّالًا على السطوح، ولابد من استمرار التعقيم".

كما أشار إلى أن "الانتقال لهكذا نوع من الفيروسات يحدث من شخص لشخص، فإذا كان المصاب متواجدًا مع شخص آخر سليم داخل المؤسسات أو المنازل والسيارات التي تكون مكيفة بدرجات حرارة جيدة خلال الصيف فيستطيع (الفيروس) الانتقال بسهولة".

قالت منظمة الصحة العالمية إن الاعتقاد بأن كورونا سيختفي بحلول الصيف "أمل زائف"

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من توسع فيروس "كورونا" جغرافيًا، وطالبت جميع الدول بالعمل لاحتواء الفيروس، كأولوية قصوى.

وحول التهاون مع الفايروس والاطمئنان للتخلص منه في الصيف، قالت المنظمة، إن الاعتقاد بأن كورونا سيختفي بحلول الصيف "أمل زائف".

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