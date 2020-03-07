2020/03/07 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يعود لنتائجه المتذبذبة ويتعادل امام الميناء في ممتاز الكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يعود لنتائجه المتذبذبة ويتعادل امام الميناء في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يعود لنتائجه المتذبذبة ويتعادل امام الميناء في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).