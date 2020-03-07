يقضي إجازته في العراق.. علي عدنان يرد على المنتقدين

2020/03/07 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأ لاعب نادي فانكوفر وايتكابس علي عدنان الجميع باستغلال عطلة نهاية الموسم في الدوري الأميركي بالعودة إلى العراق بدلا من التوجه لإحدى المدن السياحية للاستجمام والاستمتاع بالعطلة.

ودافع عدنان نجم منتخب العراق عن قرار قضاء عطلته في بلاده، مؤكدا أنه ليس شخصا عاديا حين يتعلق الأمر بحب العراق، ومشددا على رغبته مساعدة شعبه على عيش حياة أفضل.

وكشف اللاعب عن أسباب ذلك خلال مقابلة أجراها مع موقع "غول"، قال فيها "الجميع يحب بلاده، لكني أشعر أنني شخص مختلف.



إن كان أحد ما يحب بلاده بنسبة 90 في المئة فأنا أحب بلادي بنسبة 200 في المئة.



أحب العراق كثيرا حقا، ولهذا يعني لي الكثير حين أرى الناس تقاتل لتعيش حياة أفضل".

وأضاف صاحب الـ26 عاما أن"الناس هناك يتطلعون لحياة أفضل وبلاد جيدة، لكنهم لا يحصلون على هذا.



لدينا كل شيء في هذه البلاد".

وتابع "الآن هو وقت دعم العراق من الجميع، لأني أعتقد أن العراق كدولة مهمة جدا للجميع في العالم.



آمل في مساعدة بلادي".

وأشار عدنان إلى أن "الناس من الخارج ينظرون للعراق ويعتقدون أنه مثلما يرونه على التلفاز.



حين تشاهد التلفاز تقول اللعنة، هذه بلاد مقرفة".

واستدرك "لكن حين تكون موجودا هناك سترى الناس وكيفية حبهم ومساعدتهم لبعضهم البعض.



إن كنت ذاهبا لهناك من دولة مختلفة وكنت دون طعام أو مال، سترى كيف سيساعدك الناس ويقدمون لك كل ما تريد.



أحب مساعدة بلادي وأتمنى أن نحظى بحياة أفضل هذا العام".

عدنان الذي يُعد أول لاعب من العراق يلعب في الدوري الإيطالي وأول لاعب عراقي مولود في العراق يلعب في الدوري الأميركي انتقل للحديث عن المنتخب العراقي "لدينا أكثر من لاعب وُلد خارج العراق، مثل جستن ميرام الذي ولد هنا في الولايات المتحدة، هم لاعبون مميزون".

ويضيف في اجتماعنا الأول قبل اللعب للمنتخب الوطني وفي حال تواجد أي لاعب شاب جديد، نقول "نحن نلعب من أجل العراق، لا أحد يلعب لنفسه أو لهدف مختلف.



إن كنت ستلعب لنفسك، ستتواجد هنا لأسبوعين ولكن بعد ذلك لن تكون موجودا أبدا".

ويتصدر المنتخب العراقي مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن البحرين وخمس نقاط عن إيران.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة منذ الأول من أكتوبر، قتل خلالها أكثر من 500 شخصا وأصيب نحو 25 الفا أخرين برصاص قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية لإيران.

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