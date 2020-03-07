الجبوري: مخيمات النزوح هي الحلقة الأضعف في حال انتشار فيروس كورونا بينهم

2020/03/07 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت عضوة مجلس النواب انتصار الجبوري من كارثة تحيط بمخيمات النازحين في العراق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الجبوري في تصريح، إن عشرات الآلاف من الأسر النازحة لم تعد حتى الآن الى منازلها في المناطق المحررة ومنها محافظة نينوى، وان هذه العوائل تعيش في وضع انساني صعب ومعقد للغاية وسط تجاهل الواقع الصحي للنازحين، مبينة أن المخيمات تكتظ بالأطفال والنساء وعلى مسافات متقاربة جدا.

وأشارت الى أن مخيمات النزوح هي أضعف حلقة في مواجهة فيروس كورونا في حال انتشاره على نطاق واسع، داعية الى ضرورة الانتباه الى ملف الوقاية من الفيروس في المخيمات، وإجراء عمليات تطهير وتعفير عاجلة، ونشر حملات توعية لتفادي انتقال المرض اليهم.

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