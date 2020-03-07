هل يعود زيدان إلى ناديه القديم؟!

2020/03/07 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسعى إدارة فريق “يوفنتوس” الإيطالي للحصول على خدمات مدرب “ريال مدريد” الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة الفريق بدءاً من الموسم القادم، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ النادي القديم لزيدان والذي لعب له 5 سنوات منذ عام 1996 وحتّى رحيله إلى “ريال مدريد” في 2001، سيعرض عليه راتباً تصل قيمته لـ8 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عقد زيدان ينتهي مع النادي الملكي صيف 2022، ليصبح بعدها قادراً على الرحيل دون الخضوع لأيّ شروط جزائية.

ومن العوامل التي تسهّل حدوث صفقة الانتقال بحسب ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن “ديلي ميل”، العلاقات الجيدة التي تجمع النادي الإسباني بنظيره الإيطالي، وكذلك الرابط الذي يجمع زيدان ورئيس “يوفنتوس” أندريا أنجيلي.

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