وكالة ايرانية: إعلان حالة التأهب القصوى في 3 محافظات بسبب فيروس كورونا

2020/03/07 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قالت وكالة "فارس" الإيراينة، مساء يوم السبت، إن السلطات أعلنت حالة التأهب القصوى في 3 محافظات إيرانية بسبب فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المحافظات الثلاث هي قم، جيلان، ومازندران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة طهران بلغ 1539 حالة.

من جهته أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن بلاده تواجه ظروفا صعبة للغاية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

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