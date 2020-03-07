وزير الخارجية المصري يزور بغداد غدا لتسليم رسالة لصالح

2020/03/07 | 19:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، السبت، أن نظيره المصري سامح شكري سيزور بغداد يوم غد....

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