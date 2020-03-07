2020/03/07 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاضرة نوعية للمفكر عبد الحسين شعبان في عمان الشيعة والشيعية السياسية ..مقاربات سسيوثقافية عمان – رند الهاشمي إستضافت مؤسسة فلسطين الدولية والمدارس العصرية المفكر والباحث عبد الحسين شعبان بمحاضرة بعنوان (الشيعة، والشيعة السياسية: مقاربات سوسيوثقافية) وذلك في قاعة المحاضرات في النادي الأرثوذكسي.ومن عنوان المحاضرة ووزن المحاضر إستمع الحضور إلى معرفة سياسية وثقافية وفكرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاضرة نوعية للمفكر عبد الحسين شعبان في عمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاضرة نوعية للمفكر عبد الحسين شعبان في عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).