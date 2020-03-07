بين اتهامات بالتآمر والخيانة وتكهنات حول صحة الملك.. ماذا وراء اعتقال الأمراء السعوديين؟

2020/03/07 | 19:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت السلطات السعودية اثنين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان والأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي، وذلك حسبما قال […]

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