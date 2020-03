صحيفة تخصّص مساحة في نسخها للاستخدام كـ”ورق مراحيض”! (فيديو)

2020/03/07 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

أقدمت صحيفة أسترالية على طباعة 8 صفحات إضافية في أعدادها الورقية كي يستخدمها المواطنون كـ”أوراق مراحيض”، بعدما دفعت المخاوف من انتشار فيروس “كورونا” المستجدّ إلى شراء المستهلكين كميات هائلة من اللوازم واستنزاف المعروض بالمتاجر الكبرى.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية، فإنّ الحل غير التقليدي جاء من صحيفة ذا “إن تي نيوز”، حيث وجد الأستراليون الذين يعيشون في الأقاليم الشمالية، أمس الخميس، أنّ الجريدة أضافت 8 صفحات بلا أيّ كتابة، باستثناء العلامات المائية.

وكتبت الصحيفة في خبر: “نفدت أوراق المراحيض؟ إنّنا نهتم بالأمر.



لهذا أضفنا 8 صفحات في الداخل سهلة القطع، لتُستخدم في حالات الطوارئ”.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu

— The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

وأعلنت سلسلة متاجر كبرى في أستراليا، يوم الأربعاء، أنّها ستضع حدًا أقصى لشراء ورق المرحاض يصل إلى 4 علب خلال كل معاملة شراء سواء داخل الأفرع أو عبر الإنترنت، لضمان حصول المزيد من العملاء على احتياجاتهم.

