محافظ كربلاء: تم تخصيص فنادق لاستضافة العوائل القادمة من الدول الموبوءة بكورونا

2020/03/07 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بيانا بشأن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا في المحافظة, وأكد الخطابي اتخاذ عدد من القرارات الوقائية ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمنع تفشي الفيروس فيها، مبينا أن هذه الإجراءات تضمنت قرار استضافة كافة العوائل القادمة من الدول التي ينتشر فيها كورونا لمدة أربعة عشر يوما في فنادق تم تخصيصها من قبل الحكومة المحلية في المحافظة، إضافة الى اتخاذ قرار بإحالة اي مواطن الى القضاء في حالة اخفاءه أية معلومات عن سفره لأن ذلك يشكل خطرا على سلامته وسلامة عائلته والمجتمع وقد تصل مدة الحكم الى خمس سنوات.

وأشار الخطابي الى ان هذه القرارات اتخذت عقب وفاة مواطنة مصابة بالفيروس قادمة من إيران نتيجة قلة الوعي الصحي وعدم إبلاغ الدوائر الصحية بقدومها من دولة ينتشر فيها كورونا، الأمر الذي اضطر الجهات المعنية الى حجر الكادر الصحي الذي قام بمعالجتها.

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