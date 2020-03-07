وزارة الزراعة: سنزود الأسواق بالمحاصيل المحلية وتأمين مستلزمات المواطن

2020/03/07 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الزراعة أنها ستزود الأسواق بالمحاصيل المحلية كافة، وتأمين مستلزمات المواطن بسبب المخاوف من فيروس كورونا وغلق الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، إنه لا توجد مشكلة في غلق الحدود بسبب المخاوف من فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة وفرت خمسة وعشرين مادة زراعية منتجة محلياً.

وأضاف النايف أن الوزارة لديها اكتفاء ذاتي تام، مطمئناً المواطن بأن الوزارة ستزود الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية وستؤمن جميع مستلزمات المواطنين.ودعا النايف الجهات الرقابية إلى متابعة الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الوزارة دعت الفلاحين إلى إنتاج المحاصيل المحلية ورفد الأسواق بالمنتجات الزراعية.

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