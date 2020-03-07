فنانة تغير لون شعرها للتخفي من الفيروس.. هل يفضل كورونا الشقراوات أم السمراوات؟

2020/03/07 | 19:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بات انتشار فيروس كورونا، في معظم دول العالم، يولد التهكم والسخرية واطلاق النكات التي رافقت حياة الناس حول الفيروس.عارضة الأزياء الأمريكية، إرين ماكنوت، لم تتمكن من مقاومة النكات حول رد فعل الجمهور تجاه انتشار الفيروس، حيث قالت الفتاة البالغة من العمر 37 عاما في صفحتها على انسنتجرام إنها تحاول تحديد لون […]

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