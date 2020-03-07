ليفربول يعود لسكة الانتصارات بهدفي صلاح وماني

2020/03/07 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عاد المتصدر ليفربول إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة عروض سيئة في الآونة الأخيرة، ليهزم ضيفه بورنموث (2-1)، يوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح (25) وساديو ماني (33) هدفي ليفربول، فيما سجل كالوم ويلسون هدف بورنموث الوحيد (9).

وبذلك، ارتفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 82 نقطة، بينما توقف بورنموث عند 27 نقطة، في المركز الثامن عشر.

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