إعلان حالة التأهب القصوى في 3 محافظات إيرانية

2020/03/07 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "فارس" الإيراينة، اليوم السبت، إن السلطات أعلنت حالة التأهب القصوى في 3 محافظات إيرانية بسبب فيروس كورونا.

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