مستشار رئيس الوزراء: انخفاض أسعار النفط لا يؤثر على رواتب الموظفين

2020/03/07 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن المعالجات المالية لانخفاض أسعار النفط، فيما أكد أنه لا مخاوف على رواتب موظفي الدولة.

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