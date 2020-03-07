مظهر محمد صالح: الحكومة العراقية قادرة على دفع رواتب الموظفين

2020/03/07 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة العراقية قادرة على دفع رواتب الموظفين، على الرغم من وجود مخاوف من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال صالح في تصريح، إن انخفاض أسعار النفط مسألة وقتية، والعراق وضع خطة قصيرة الأمد، خصوصاً أن موازنة العراق تعتمد على إيرادات النفط بأكثر من ثلاثة وتسعين بالمئة، مشدداً على أن هناك مخاوف حقيقة من هذا الانخفاض.وأردف صالح، أن الحكومة العراقية ستعمل على معالجة هذا الأمر من خلال تقليل المصروفات من أجل توفير رواتب الموظفين في الدولة العراقية.

وتابع بالقول، إن تأمين رواتب الموظفين من صلب مهام الحكومة، ولا توجد أي مخاوف من قطع الرواتب أو استقطاع نسبة منها بسبب انخفاض أسعار النفط، فالحكومة مستعدة لإيقاف كل شيء من أجل تأمين رواتب الموظفين.

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