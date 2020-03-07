صحة البصرة تتخذ إجراءات جديدة بشأن فحص الوافدين الى المحافظة

2020/03/07 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة البصرة المباشرة بإجراءات جديدة بشأن الوافدين الى المحافظة بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأكدت صحة البصرة في بيان، عقد اجتماع موسع مع مدراء الاقسام والقطاعات وممثلين عن قيادة شرطة البصرة، تم خلاله اتخاذ قرار بوضع مفارز صحية في السيطرات الموجودة على حدود المحافظة مع المحافظات الأخرى لفحص الوافدين الى البصرة خلال اليومين المقبلين، إضافة الى وضع آلية العمل الخاصة بالفرق الطبية التي ستتابع الحالات الصحية للعائدين من الدول الموبوءة، والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا حيث سيكون لهم فحص دوري لحين انتهاء فترة حضانة المرض.

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