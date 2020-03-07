عذري مازغ - حين تبتلع قنوات الإعلام عقولنا

2020/03/07 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ مقاطعة قنوات الإعلام واجب شخصي لتقوية المناعة الفكرية، تصوروا اي قناة، خذ ما شئت سواء كانت عربية أو أجنبية أو من قلب الديموقراطية المعتقة في الغرب، بعد نشرة الأخبار يأتي محور مناقشة موضوع الساعة (هو أي موضوع، قد يكون حتى حدث زلزال أو فيضان).مائدة الحوار هم شخصيات كانوا في البلاطو أثناء النشرة الإخبراية استعين بهم في فهم قضايا متعددة، عادة يقدمونهم هكذا: السيد كريط ، أستاذ، مدير، خبير (خبير في تحن......

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