(تفاصيل جديدة) حتى بعد تدخل عبد المهدي و”فصل العشيرة” “بطة المسلحين” على بوابات ميناء الفاو

2020/03/07 | 19:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لم يفلح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في فض الخلاف بين شركة دايو الكورية وفصائل مسلحة مسنودة عشائرياً، رغم “وساطته” بحل مشكلة الاعتداء على الكوريين وأوقفت إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، اقصى جنوب محافظة البصرة.وتقول عدة مصادر، تحدثت “يس عراق” مع بعضها ان “عجلات المسلحين المعروفة في العراق بـ “البطة” […]

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