قمة الشرطة والميناء تنتهي بالتعادل الإيجابي

2020/03/07 | 19:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أنتهت قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بين ناديي الشرطة والميناء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلة، حيث احتضن ملعب الشعب الدولي مساء اليوم السبت مباراة من الجولة الخامسة من الدوري العراقي بين القادم من البصرة نادي الميناء والنادي المضيف الشرطة انتهت المباراة على وقع التعادل بهدف لمثلة ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء تقدم أولا الميناء في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق اللاعب الموريتاني عبد المجيد ابو بكر، وجاء التعادل بعد أقل من ستة دقائق عن طريق اللاعب سعد عبد الأمير من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

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