اخر التسريبات حول الاوضاع في السعودية:

2020/03/07 | 19:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔺الملك متوفي او يحتضر .🔺المعتقلون من العائلة بالعشرات وليس فقط احمد وابناء نايف.🔺الموظفون في الديوان والقصر والحرس الملكي أُخبروا ان الملك لايمكن الوصول اليه لاسباب صحية.🔺بن سلمان […]

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