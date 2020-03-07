اخر التسريبات حول الاوضاع في السعودية:


اخر التسريبات حول الاوضاع في السعودية:
2020/03/07 | 19:28 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 🔺الملك متوفي او يحتضر .

🔺المعتقلون من العائلة بالعشرات وليس فقط احمد وابناء نايف.

🔺الموظفون في الديوان والقصر والحرس الملكي أُخبروا ان الملك لايمكن الوصول اليه لاسباب صحية.

🔺بن سلمان […]

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