الغارديان: محنة الاميرة اختبار لالتزام بريطانيا بالقانون

2020/03/07 | 19:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة السبت إصدار القضاء البريطاني حكما لصالح الأميرة هيا بنت الحسين في نزاعها القضائي مع زوجها الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي.حيث جاءت افتتاحيتها بعنوان […]

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