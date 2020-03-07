نينوى تكشف نتائح فحص طبيب محجور عليه

2020/03/07 | 19:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة نينوى يوم السبت رفع الحجر عن طبيب إثر ثبوت الفحوصات عدم حمله لفيروس كورونا الجديد.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في تصريح ورد لشفق نيوز، إنه تم "رفع الحجر عن طبيب بعد ورود نتيجة الفحص من بغداد والتي أثبتت سلامته من كورونا".

وأضاف الطائي أن "الطبيب يعمل في منظمة داري، وهو من أهالي بغداد جرى حجره في مستشفى الشفاء بالموصل لثلاثة أيام قبل رفع الحجر عنه".

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4 في عموم العراق، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء.

فيما وصل عدد الإصابات في أرجاء البلد إلى 48 تتوزع على النحو الآتي: 19 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل، 1 أربيل.

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