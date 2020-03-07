2020/03/07 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة تعلن تسجيل 8 اصابات جديدة مؤكدة بفايروس كورونا 7 منها في بغداد

يتبع .......

بغداد اليوم- بغداد

اكد مدير مستشفى الفرات في بغداد، اليوم السبت (7 اذار 2020)، ان جميع الموجودين في الحجر الصحي داخل المستشفى يتمتعون بحالة صحية جيدة ولا توجد هنالك أي مخاطر على حياتهم.

ونقلت وزارة الصحة، على لسان مدير عام صحة بغداد الكرخ، جاسب

بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، السبت (07 آذار، 2020) وزارة الصحة لاعتماد الجواز كوثيقة للمرضى الداخلين لمستشفياتها.

وقال البياتي، عبر تغريدة على منصة تيوتر: "ندعو وزارة الصحة العراقية الى اعتماد جواز سفر اي مري

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت (7 اذار 2020)، مغادرة شخصين الحجر الصحي بعد تأكد سلامتهما من الإصابة بفايروس ’’كورونا’’ المستجد.

وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ، جاسب لطيف علي الحجامي خلا

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