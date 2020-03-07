مدير مستشفى الفرات يوضح تفاصيل الوضع الصحي للداخلين بسبب كورونا

2020/03/07 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد مدير مستشفى الفرات في بغداد، اليوم السبت (7 اذار 2020)، ان جميع الموجودين في الحجر الصحي داخل ...





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