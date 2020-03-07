عضو بمفوضية حقوق الانسان يدعو الصحة لاعتماد الجواز كوثيقة للمرضى الداخلين لمستشفياتها

2020/03/07 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، السبت (07 آذار، 2020) وزارة الصحة لاعتماد الجواز كوثيقة ل...





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