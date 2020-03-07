دراسة: ثلث نساء أوروبا يتعرضن للعنف.. و55% منهن عرضة  للتحرش الجنسي!

2020/03/07 | 19:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو تطبيق استراتيجية للمساواة أكثر بين النساء والرجال خلال الفترة الممتدة بين العام الحالي 2020 وحتى 2025.وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن الهدف من الاستراتيجية التي أُعلنَت أول من أمس الخميس، قبل 3 أيام من يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس/آذار الحالي، جعل أوروبا رائدة في مجال المساواة […]

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