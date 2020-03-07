التعليم العالي تحدد موعد التوقف عن الاعتماد على التعليم الإلكتروني

2020/03/07 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

صحة النجف توضح تفاصيل الحالة التي اعلن عن اصابتها اليوم بفايروس كورونا

يتبع ...

بغداد اليوم- البصرة

تعرض موظفو شركة دايو الكورية، إلى اعتداء من قبل جهة مجهولة اجبرها على ايقاف عملها.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "العاملين في شركة دايو الكورية تعرضوا الى اعتداء بالضرب وشهر السلاح بوجههم من قبل مسلحين مجهولين"

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (07 آذار، 2020) تسجيل 8 اصابات جديدة مؤكدة بفايروس كورونا 7 منها في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، في بيان، أن الوزارة "أعلنت تأكيد تشخيص ثمان حالات جد

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